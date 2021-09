Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dénouement imminent pour ce dossier chaud de Laporta ?

Publié le 29 septembre 2021 à 7h00 par La rédaction

Les négociations entre le FC Barcelone et Ansu Fati se poursuivent pour la prolongation de contrat du jeune ailier. Et elles seraient proches d'aboutir.

Le FC Barcelone construit actuellement un effectif capable d’être performant à l’avenir. Si le club catalan a recruté cet été plusieurs joueurs libres et expérimentés comme Memphis Depay ou Sergio Aguero, le Barça souhaite désormais miser sur de jeunes joueurs. L’effectif dispose déjà de plusieurs éléments à fort potentiel comme Pedri et Ansu Fati. Joan Laporta a d'ailleurs pris ces dossiers à bras le corps et serait tout proche de boucler la prolongation de l’ailier de 18 ans.

Un contrat de courte durée