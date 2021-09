Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann dit tout sur son départ inattendu du Barça !

Publié le 29 septembre 2021 à 9h30 par G.d.S.S.

Alors qu’il a finalement décidé de quitter le FC Barcelone dans les dernières heures du mercato estival pour retourner à l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann est revenu sur ce grand retour inattendu chez les Colchoneros.

Antoine Griezmann a-t-il fait le bon choix en décidant de quitter le FC Barcelone, seulement deux ans après son arrivée pour 120M€, pour retourner à l’Atlético de Madrid ? Le deal a été bouclé en toute fin de mercato estival, et alors qu’il était en difficulté depuis le début de la saison, Griezmann a enfin retrouvé le chemin des filets avec les Colchoneros mardi soir en Ligue des Champions sur la pelouse du Milan AC. Interrogé au micro de Canal + après la rencontre, il est revenu sur son choix de quitter le Barça pour revenir à Madrid.

« J’avais envie de revenir »