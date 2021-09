Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pep Guardiola avait bouclé l'énorme coup Lionel Messi, mais...

Publié le 29 septembre 2021 à 9h10 par D.M.

En Angleterre, on assure que Lionel Messi était proche de rejoindre Manchester City lors de l'été 2020. Mais afin d'éviter en conflit avec le FC Barcelone, l'attaquant argentin avait décidé de rester en Catalogne. Le club anglais avait laissé passer sa chance...

L’été 2020 a été marqué par les envies de départ de Lionel Messi. L’attaquant argentin avait adressé un burofax aux services juridiques du FC Barcelone pour annoncer sa volonté de partir, à un an de la fin de son contrat et près de vingt ans après son arrivée en Catalogne. Un tremblement de terre dans la planète football, qui ne s’attendait pas à une telle décision. En conflit avec les dirigeants de l’époque, et notamment Josep Maria Bartomeu, Messi avait finalement décidé de rester à Barcelone afin d’éviter d’entrer en conflit avec son club de cœur. Un an après, il prenait la décision de rejoindre le PSG. Mais à en croire, un journaliste anglais, Messi était sur le point de prendre la direction de Manchester City en 2020.

« Messi à Manchester City ? C’était une affaire conclue »