Mercato - Barcelone : Cette sortie très forte sur le départ de Griezmann !

Publié le 22 septembre 2021 à 23h10 par A.D.

En difficulté au FC Barcelone, Antoine Griezmann a fait son retour à l'Atlético de Madrid cet été. Protégé de Diego Simeone chez les Colchoneros, Marcos Llorente a lâché ses vérités sur le rapatriement du Français.

Lors du mercato estival 2019, Antoine Griezmann a décidé de se lancer un tout nouveau défi du côté du FC Barcelone. Toutefois, les deux saisons du Français au Barça ne se sont pas passées comme il l'aurait espéré. Pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, Antoine Griezmann a fait son retour à l'Atlético de Madrid dans les ultimes instants du dernier mercato estival. Présent au World Football Summit pour essayer un jeu de réalité virtuelle, Marcos Llorente a profité de l'occasion pour évoquer la signature d'Antoine Griezmann chez les Colchoneros .

«C'est un joueur énorme et il va nous apporter beaucoup»