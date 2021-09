Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Navas, rumeurs… Le gros message de Donnarumma sur sa situation !

Publié le 29 septembre 2021 à 8h45 par Th.B.

Arrivé cet été auréolé d’un trophée de champion d’Europe avec la Squadra Azzura et le titre de meilleur gardien de la compétition, Gianluigi Donnarumma a souvent dû se contenter d’un rôle de remplaçant au profit de Keylor Navas, engendrant des rumeurs sur une frustration dans les médias. Le gardien du PSG a mis les choses au clair.

Depuis quelques jours, et du fait des titularisations plus régulières de Keylor Navas dans les buts du PSG, il est question d’une crispation de la part de la recrue estivale Gianluigi Donnarumma sacré champion d’Europe avec l’Italie cet été et meilleur gardien de la compétition. Depuis son arrivée au PSG, Donnarumma n’a été aperçu avec le maillot du PSG en tant que titulaire que contre Clermont (4-0), l’OL (2-1) et mardi soir en Ligue des champions pour la première de sa carrière lors de la réception de Manchester City au Parc des princes (2-0). Et au terme de la rencontre remportée par le PSG, Gianluigi Donnarumma a profité de son passage à la télévision italienne pour les pendules à l’heure.

« Je ris quand je lis ces bêtises sur les médias sociaux »