Mercato - ASSE : Claude Puel n'avait aucune chance pour cet attaquant !

Publié le 29 septembre 2021 à 3h45 par A.M.

Longtemps intéressé par la venue de M'Baye Niang, Claude Puel n'a finalement rien pu faire. L'attaquant sénégalais révèle que sa priorité était bien de rejoindre Bordeaux.

Cet été, l'AS Saint-Etienne s'est montrée particulièrement discrète sur le mercato, n'enregistrant qu'un seul renfort, à savoir celui de l'attaquant Ignacio Ramirez. Il faut dire que Claude Puel réclame depuis plusieurs mois l'arrivée d'un avant-centre, et avait également relancé la piste menant à M'Baye Niang, un an après son transfert avorté. Finalement, l'attaquant du Stade Rennais a choisi de rejoindre les Girondins de Bordeaux. Une décisions qu'il justifie.

Niang n'a pas hésité