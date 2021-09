Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le successeur de Puel déjà trouvé en interne ?

Publié le 28 septembre 2021 à 14h10 par A.M.

Alors que la situation de Claude Puel semble toujours aussi incertaine, l'ASSE aurait déjà une idée pour sa succession en interne.

Après une saison durant laquelle l'ASSE a échappé à la relégation, les Verts ont vécu un été très calme sur le marché avec le seul Ignacio Ramirez comme recrue. Et la continuité ne porte pas ses fruits parce que les Verts connaissent un début de saison catastrophique avec aucune victoire en huit rencontres et une dernière place en Ligue 1. Et la situation de Claude Puel s'envenime puisque les supporters ont réclamé sa démission lors de la déroute contre l'OGC Nice (0-3). « C'est comme ça, j'ai déjà vécu ce genre de situation. Mon devoir est de protéger les intérêts de mon équipe. Contrairement aux deux matches précédents, on est passé à côté, on est fragiles, il faut soigner les têtes », confiait le manager de l'ASSE en conférence de presse.

Huard pour succéder à Puel ?