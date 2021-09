Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Haaland relancé par... Christophe Galtier ?

Publié le 28 septembre 2021 à 12h45 par A.M.

Alors que l'avenir d'Erling Haaland semble déjà s'écrire loin du Borussia Dortmund, le club de la Ruhr viserait le duo de l'OGC Nice Gouiri-Dolberg pour le remplacer.

Auteur d'un nouveau début de saison stratosphérique avec le Borussia Dortmund, Erling Halaand n'a pas du écarter les clubs qui s'intéressent à lui. Bien au contraire. Le Real Madrid semble aujourd'hui en pole position pour le recruter bien que le PSG, en cas de départ de Kylian Mbappé, ainsi que Manchester City restent à l'affût dans ce dossier qui pourrait se décanter l'été prochain grâce à l'activation d'une clause libératoire dans le contrat de l'international norvégien. Et le Borussia Dortmund a bien conscience de la situation.

Le Borussia vise Gouiri et Dolberg