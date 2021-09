Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente un énorme coup à 120M€ !

Publié le 28 septembre 2021 à 11h45 par A.M.

Alors que le PSG s'intéresserait à Victor Osimhen, Naples, comme à son habitude, ne devrait pas faciliter la transaction et pourrait réclamer au moins 120M€ pour lâcher son attaquant.

L'été prochain, le PSG pourrait bien être contraint de se mettre en quête d'un nouvel avant-centre. Et pour cause, le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin prochain et le Real Madrid semble plus que jamais à l'affût pour réaliser une opération incroyable sans débourser le moindre centime en indemnité de transfert. Par conséquent, Leonardo semble anticiper ce scénario et s'active sur le marché. Alors que la solution menant à Erling Haaland semble être la plus séduisante sur le papier, le PSG suit tout de même un autre profil compte tenu de la complexité du dossier Haaland.

Pour Osimhen ce sera au moins 120M€ !