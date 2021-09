Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Navas, départ… Donnarumma affiche une position radicale en interne !

Publié le 28 septembre 2021 à 19h15 par B.C.

Alors que la situation de Gianluigi Donnarumma fait énormément réagir en Italie, le journaliste Fabrizio Romano a fait le point sur l’état d’esprit du portier du PSG.

Arrivé libre cet été en provenance de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma doit gérer son nouveau statut au PSG. S’il n’est pas officiellement la doublure de Keylor Navas, le portier italien bénéficie néanmoins d’un temps de jeu nettement inférieur à celui du Costaricien, aligné à 8 reprises depuis le début de saison contre 2 pour Donnarumma. Des débuts compliqués pour le meilleur joueur du dernier Euro, qui aurait du mal avec cette situation selon la presse italienne. D’après les informations du Corriere dello Sport , Donnarumma se sentirait triste et seul au PSG, mais la réalité serait bien différente à en croire Fabrizio Romano.

Donnarumma heureux à Paris, malgré Navas