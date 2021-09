Foot - PSG

PSG - Malaise : Un tournant décisif dans la concurrence entre Navas et Donnarumma ?

Publié le 28 septembre 2021 à 11h30 par A.C.

Le Paris Saint-Germain peut compter sur deux gardiens de très haut niveau cette saison avec Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas... ce qui peut toutefois créer quelques problèmes.

Si au Parbis Saint-Germain on assure que tout va bien, à l’étranger on se passionne pour la situation de Gianluigi Donnarumma, arrivé lors du mercato estival après un Euro étincelant avec l’Italie. De l’autre côté des Alpes, on semble en avoir fait un véritable feuilleton, puisqu’il ne se passe pas un jour sans que Donnarumma ne fasse les gros titres de la presse italienne. Il Corriere dello Sport a d’ailleurs récemment annoncé que l’ancien de l’AC Milan se sentirait isolé au sein du vestiaire du PSG, où il ne comprend pas la langue et surtout, où certains ne semblent pas vraiment prêts à lui faire une place. D’après les informations du quotidien, la plupart des sud-américains du Paris Saint-Germain soutiendraient en effet Keylor Navas, qui a d’ailleurs été l’un des meilleurs éléments de l’équipe la saison dernière.

City, le premier jour de la nouvelle vie parisienne de Donnarumma

Les choses pourraient commencer à changer. A la veille du choc face à Manchester City, Sky Sport Italia a annoncé que Gianluigi Donnarumma pourrait être titulaire pour cette deuxième journée de Ligue des Champions. Une information confirmée ce mardi par L’Équipe , mais également par La Gazzetta dello Sport , qui assure que l’Italien va disputer pour la première fois de sa carrière la plus prestigieuse compétition européenne, à 22 ans. Et quelle première, puisque cette rencontre semble déjà être très importante pour la suite de la saison du PSG, après le match nul face au FC Bruges (1-1). A noter que la dernière fois que Mauricio Pochettino a affronté Manchester City, c’était Keylor Navas qui était dans les cages du PSG... et cela s’est soldé par deux défaites.

