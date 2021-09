Foot - PSG

PSG : Pep Guardiola envoie un avertissement à Mauricio Pochettino !

Publié le 28 septembre 2021 à 7h15 par H.G.

Alors que le PSG et Manchester City s’affronteront ce mardi soir, Pep Guardiola entend tout tenter pour contenir les joueurs parisiens.

C’est un choc qui sera suivi par une grande partie du football européen, qu’ils soient supporters de l’une des deux équipes ou non. Ce mardi soir, le PSG et Manchester City s’affronteront pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules de leur groupe A. L’occasion pour le club parisien de prendre une petite revanche contre les hommes de Pep Guardiola, qui avaient éliminé l’équipe entrainée par Mauricio Pochettino aux portes de la finale la saison passée. Cependant, si l’entraîneur des Sky Blues ne cache pas être charmé par l’effectif du PSG, il n’a néanmoins pas l’intention de ne pas tout tenter pour décrocher un succès qui mettrait déjà Paris dans l’embarras en terme de points dans son groupe.

« Il faut être capable de souffrir 90 minutes si c'est nécessaire »