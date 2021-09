Foot - PSG

PSG - Malaise : Le verdict est tombé pour Lionel Messi !

Publié le 27 septembre 2021 à 19h45 par A.D.

Touché à un genou, Lionel Messi est incertain pour le choc face à Manchester City. Alors qu'il a retrouvé le chemin de l'entrainement, le numéro 30 du PSG devrait figurer dans le groupe de Mauricio Pochettino pour la rencontre de ce mardi soir.

Victime d'un choc avec Jérôme Boateng, Lionel Messi a manqué deux matchs du PSG parce qu'il était touché à un genou. De retour à l'entrainement depuis peu, le numéro 30 du PSG est incertain pour le choc face à Manchester City ce mardi. Et à en croire Mauricio Pochettino, il a de bonnes chances d'être dans son groupe pour affronter les Citizens de Pep Guardiola. « Leo, c'est un peu comme Marco. Il avance très bien. Je pense qu'il sera dans le groupe demain. Je ne sais pas encore qui va débuter. Il faut du temps pour travailler et évoluer dans différentes conditions. Il faut qu'ils apprennent à se connaître pour qu'ils puissent bien jouer ensemble » , a précisé le coach du PSG.

Lionel Messi dans le groupe de Pochettino pour Manchester City ?