PSG - Polémique : Neymar, Mbappé… Le PSG met les choses au clair !

Publié le 27 septembre 2021 à 17h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG est secoué ces dernières heures par une polémique au sujet de propos tenus par Kylian Mbappé à l’encontre de Neymar, Mauricio Pochettino et Ander Herrera ont tenu à dédramatiser les choses ce lundi en conférence de presse.

Voilà une polémique dont le Paris Saint-Germain se serait bien passé. Frustré face à Montpellier par un Neymar qui ne lui passait pas assez la balle à ses yeux, Kylian Mbappé a prononcé des mots durs à l’encontre de son compère d’attaque après avoir été remplacé par Julian Draxler, buteur sur son premier ballon touché à la suite… d’un excellent service du Brésilien de 29 ans. « Ce clochard là il me fait pas la passe », a alors lâché l’international français de 22 ans à Idrissa Gueye sur le banc juste après la réalisation de l’Allemand. De quoi déclencher un bel engrenage médiatique, L’EQUIPE révélant notamment dans son édition de ce lundi que Neymar et Kylian Mbappé sont moins proches et complices que par le passé, les deux s’étant petit à petit éloignés en raison de l’hispanisation du vestiaire, le Français ayant moins de relais dans le groupe. En outre, le premier cité n’aurait pas toujours compris les velléités de départ de son coéquipier âgé de 22 ans.

« Il y a plus de bruit que la réalité »