PSG - Polémique : Neymar, Mbappé… La grosse mise au point d’Ander Herrera !

Publié le 27 septembre 2021 à 15h45 par T.M.

Enervé par Neymar, Kylian Mbappé n’a pas mâché ses mots. De quoi faire polémique, mais à en croire Ander Herrera, tout irait pour le mieux entre les deux coéquipiers du PSG.

Samedi soir, le PSG s’est imposé contre Montpellier (2-0). Mais encore une fois, le résultat a quelque peu été éclipsé par une polémique, celle des propos de Kylian Mbappé. En effet, sorti à quelques minutes de la fin du match, le Français a par la suite été filmé en train d’insulter Neymar : « Ce clochard là, il ne me fait pas la passe ». Forcément, cette sortie n’est pas passée inaperçue et pourrait laisser entrevoir quelques tensions entre Neymar et Mbappé.

« Parfois les choses sont surdimensionnées, hors contexte »