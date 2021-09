Foot - PSG

PSG : Neymar, Mbappé, Messi... Guardiola envoie un énorme message !

Publié le 28 septembre 2021 à 0h45 par H.G.

Alors qu’il s’apprête à faire face au trio du PSG composé de Neymar, Kylian Mbappé et Leo Messi, Pep Guardiola n’a pas caché son admiration pour les trois hommes.

C’est un choc qui sera suivi par une grande partie des observateurs du football européen. Ce mardi soir, le PSG et Manchester City s’affronteront pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules de leur groupe A, soit un remake de la dernière demi-finale de la compétition remportée par les Citizens . Seulement voilà, Paris a changé depuis, avec notamment l’arrivée de Leo Messi cet été. L’Argentin compose maintenant un trio de rêve sur le papier aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé. Et Pep Guardiola n’a pas caché son admiration pour cette attaque du PSG.

« Je ne sais pas comment faire pour les arrêter »