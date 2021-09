Foot - PSG

PSG - Malaise : Mauricio Pochettino sait à quoi s’en tenir pour Leo Messi !

Publié le 27 septembre 2021 à 18h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il était annoncé incertain pour le choc contre Manchester City prévu ce mardi soir en Ligue des champions, Lionel Messi devrait bine être en mesure de tenir sa place. De quoi satisfaire Mauricio Pochettino, mais aussi Pep Guardiola.

Touché à la suite d’un choc avec Jérome Boateng il y a un peu plus d’une semaine contre l’Olympique Lyonnais, Leo Messi a ainsi du faire l’impasse sur deux rencontres du Paris Saint-Germain, à savoir le déplacement à Metz et la réception de Montpellier. Fort heureusement, le club parisien a su se débrouiller sans lui pour décrocher ses septième et huitième succès de suite en Ligue 1 cette saison, mais l’incertitude qui planait quant à sa présence face à Manchester City ce mardi avait de quoi inquiéter certains observateurs. En effet, le numéro 30 du PSG avait été annoncé comme étant incertain en milieu de semaine pour ce choc contre les hommes entraînés par Pep Guardiola.

Lionel Messi sera bien là contre Manchester City