PSG - Malaise : Navas, Donnarumma… Le vestiaire du PSG a tranché !

Publié le 27 septembre 2021 à 22h45 par T.M.

Au PSG, la concurrence est rude entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma pour le poste de gardien numéro 1. Et en interne, certains joueurs auraient leur préférence.

Avec Keylor Navas, le PSG avait résolu ses problèmes de gardien. Toutefois, cet été, suite à l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, le club de la capitale a ravivé ses maux. En effet, fort de son statut de meilleur joueur de l’Euro, l’Italien n’était pas venu pour être doublure, tandis que le Costaricien est déterminé à conserver sa place numéro 1. La guerre était donc déclarée et pour le moment, c’est Navas qui semble avoir l’avantage sur Donnarumma, qui vivrait d’ailleurs très mal actuellement sa situation au PSG.

Une partie du vestiaire avec Navas !