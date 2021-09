Foot - PSG

PSG - Malaise : C’est le chaos autour de Mauricio Pochettino !

Publié le 27 septembre 2021 à 20h30 par A.C.

Arrivé l’hiver dernier au Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino commence à avoir beaucoup trop de dossiers brulants sur les bras.

Si on écarte la défaite face au LOSC lors du Trophée des Champions (1-0), le Paris Saint-Germain réalise un bon début de saison. En Ligue 1, les hommes de Mauricio Pochettino ont remporté huit victoires en huit journées de championnat et malgré un match nul face au FC Bruges (1-1), les choses sérieuses vont commencer ce mardi en Ligue des Champions, contre Manchester City. Pourtant, ce n’est pas vraiment pour ses résultats sportifs que le PSG fait parler de lui en Europe actuellement ! La presse étrangère semble en effet se passionner pour les différentes polémiques internes, qui rythment les journées du Paris Saint-Germain. Et ces polémiques sont nombreuses...

L’énorme imbroglio Donnarumma

La presse italienne a un œil particulièrement attentif à la situation de Gianluigi Donnarumma, qui doit pour le moment se contenter de jouer les doublures de Keylor Navas. Ce lundi, Il Corriere dello Sport annonce clairement que le gardien de 22 ans serait malheureux à Paris. Isolé, avec très peu d’amis au sein du vestiaire et surtout abonné au banc des remplaçants, celui qui a été élu meilleur joueur du dernier Euro commence à se demander s’il a vraiment fait le bon choix. Il Corriere della Sera a d’ailleurs prévenu le Paris Saint-Germain : si les choses ne changent pas, Mino Raiola serait déjà prêt à trouver un nouveau club à son protégé.

Les caprices de Mbappé et Neymar

Les problèmes n’arrivent jamais seuls et Mauricio Pochettino aurait pu se passer de la dernière polémique déclenchée par Kylian Mbappé. Lors du match face à Montpellier (2-0), les caméras de Canal+ ont cueilli le Français en train d’invectiver son coéquipier Neymar, coupable selon lui de ne pas lui passer le ballon. Avoir deux de ses plus grandes stars en bisbille, n’est forcément pas une bonne chose pour Pochettino, qui a toutefois calmé les choses ce lundi en conférence de presse. La Gazzetta dello Sport assure toutefois que cela est un signal clair du mal-être de Mbappé, qui après avoir dû vivre dans l’ombre de Neymar a vu Lionel Messi débarquer cet été.

Un Pochettino déjà sous pression ?