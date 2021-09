Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino a grillé son premier joker avec Messi !

Publié le 27 septembre 2021 à 19h10 par A.C.

Arrivé il y a moins d’un an, Mauricio Pochettino semble déjà être sous pression au Paris Saint-Germain.

En avril dernier, Mauricio Pochettino donnait rendez-vous à ses détracteurs, lors d’un entretien accordé au Parisien . « Nous sommes arrivés au milieu d’un projet qui n’est pas le nôtre » déclarait le coach du Paris Saint-Germain. « C’est différent d’arriver comme Thomas Tuchel ou Unai Emery en début de saison, avec la possibilité d’établir une stratégie d’avant-saison, de pouvoir changer des choses, de décider des joueurs qui arrivent, qui partent… A partir de ce moment, l’année prochaine, on pourra me juger ». Or, si l'on fait le bilan de ce début de saison tout n’est pas rose pour Pochettino, dont la gestion de l’effectif n’est pas vraiment irréprochable. Le PSG doit en effet faire face à une sorte de bisbille interne entre Kylian Mbappé et Neymar, mais également une concurrence qui pourrait devenir problématique entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas.

Messi intouchable pour le Qatar ?