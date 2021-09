Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo se prépare au départ de Kylian Mbappé !

Publié le 29 septembre 2021 à 5h00 par T.M.

Bien que le PSG va tout faire pour prolonger Kylian Mbappé, la succession du Français serait tout de même déjà à l’étude.

Le feuilleton Kylian Mbappé est encore très loin d’être terminé. Tout au long de l’été, les rumeurs ont été nombreuses et finalement, le joueur du PSG n’a pas bougé, malgré les offensives du Real Madrid. Toutefois, l’avenir du Français n’est toujours pas fixé, lui qui est entré dans sa dernière année de contrat. A la fin de la saison, Mbappé pourra donc partir libre, à moins qu’il ne prolonge d’ici là. Le PSG va ainsi s’activer pour obtenir l’accord de son joyau, bien qu’on ne semble pas trop y croire…

Qui pour remplacer Mbappé ?