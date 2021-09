Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelles révélations sur cette grosse opération de Longoria !

Publié le 28 septembre 2021 à 21h45 par A.C.

Andrea Bozza, avocat à la base du départ de Marley Aké, est revenu sur les circonstances de son départ de l’Olympique de Marseille.

C’est une opération de Pablo Longoria qui en a étonné plus d’un. Considéré comme une belle promesse du centre de formation, sans pour autant avoir réussi à faire son trou en équipe première, Marley Aké a quitté l’Olympique de Marseille en janvier 2021 pour rejoindre la Juventus. De l’autre côté, c’est le jeune espoir italien Franco Tongya qui a fait le chemin inverse, en posant ses valises à l’OM. Pourtant, les deux n’ont pas encore disputé la moindre minute avec les grands...

« Le profil de Marley a toujours intéressé la Juventus »