Mercato - PSG : Marquinhos fait passer un énorme message sur sa situation !

Publié le 28 septembre 2021 à 15h30 par A.M.

Capitaine du PSG depuis le départ de Thiago Silva, Marquinhos affiche sa fierté de pouvoir porter le brassard du club parisien et espère qu'il pourrait encore le faire pour de nombreuses années.

Lorsque le PSG décide d'investir 35M€ en 2013 sur Marquinhos qui n'a que 19 ans et qui ne possède qu'une saison d'expérience en Europe, à l'AS Roma, il était difficile d'imaginer ce qui allait suivre. En effet, huit ans plus tard, le Brésilien est le capitaine du PSG et le patron de l'arrière-garde d'une équipe qui comprend des stars comme Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé ou encore Sergio Ramos. Le plan a donc été parfaitement respecté puisque Marquinhos a débarqué un an après Thiago Silva dans l'optique de lui succéder. Et après avoir formé une charnière redoutable, c'est qui est arrivé en 2020 lorsque O Monstro a rejoint Chelsea. Marquinhos est désormais l'un des tauliers du PSG et espère le rester pour longtemps.

Marquinhos veut marquer l'histoire du PSG...

En effet, dans une interview accordée à Europe 1 , Marquinhos a affiché sa fierté de porter le brassard de capitaine du PSG : « C'est un privilège, un énorme honneur pour moi, avec toute l'histoire que j'ai ici au PSG après toutes les années passées ensemble. Cela fait partie de notre histoire avec tous les joueurs ici, de notre chemin. Quand on commence à jouer au football, on ne pense pas à être capitaine d'une grande équipe, on ne pense qu'à jouer, à s'amuser avec les amis et à prendre du plaisir. Puis on commence à travailler, à s'éduquer, à penser aux objectifs à aller chercher. Maintenant, je me retrouve capitaine du PSG et appelé en sélection, il y a beaucoup de mes objectifs que j'ai réussi à atteindre dans ma carrière. Il m'en reste encore mais c'est vraiment beau tout ça. Mais moi je veux gagner le plus de titres possibles avec le PSG pendant que je suis le capitaine et que je peux donner mon maximum. C'est comme cela que je vais essayer de graver mon nom un peu plus dans l'histoire du club ».

... jusqu'à la fin de sa carrière