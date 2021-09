Foot - Mercato

Mercato : La nouvelle annonce de Cristiano Ronaldo sur son retour !

Publié le 30 septembre 2021 à 22h10 par Th.B.

Ayant permis à Manchester United d’arracher ses premiers points dans cette campagne de Ligue des champions mercredi soir face à Villarreal (2-1) après s’être incliné à Berne il y a deux semaines (1-2), Cristiano Ronaldo a justifié son retour chez les Red Devils.

Cristiano Ronaldo a pris la décision de revenir à la « maison » à l’intersaison comme le principal intéressé l’a reconnu à son retour à la toute fin du mois d’août alors que son contrat à la Juventus courrait jusqu’en juin 2022. Et malgré son absence longue de douze ans, son doublé face à Newcastle (4-1) à Old Trafford incitait à penser que Cristiano Ronaldo n’avait jamais réellement quitté Manchester United. Nouveau héros des Red Devils mercredi soir grâce à son but à la toute fin du match très disputé face à Villarreal en Ligue des champions (2-1), Ronaldo a une nouvelle fois expliqué les raisons de son retour à Manchester United en prenant comme point de départ de son argumentation son but salvateur.

« Ce club me manquait beaucoup »