Mercato : Cette nouvelle sortie de taille sur le transfert de Cristiano Ronaldo !

Publié le 30 septembre 2021 à 7h00 par B.C.

Alors que la Juventus doit faire sans Cristiano Ronaldo cette saison, Alessandro Del Piero a minimisé les conséquences du départ de l’attaquant portugais.

Après trois années à Turin, Cristiano Ronaldo a décidé de quitter la Juventus cet été pour faire son grand retour à Manchester United. Les Red Devils savourent l’arrivée du Portugais, qui s’est encore une fois illustré du côté d’Old Trafford ce mercredi contre Villarreal (2-1) en inscrivant un but décisif dans les dernières secondes. En revanche, c’est plus compliqué à la Juve, qui affiche des grosses difficultés en Serie A depuis la reprise, avec une 10e place au classement. Alors que les hommes de Massimiliano Allegri accueillaient Chelsea (1-0) ce mercredi soir pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, Alessandro Del Piero s’est prononcé sur le départ de Cristiano Ronaldo.

« Une grande équipe doit avoir plus d'un leader »