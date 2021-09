Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’aveu de Lionel Messi sur cette épreuve depuis son arrivée…

Publié le 30 septembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors qu’il n’avait toujours pas inscrit son premier but avec le PSG avant mardi soir et la victoire acquise face à Manchester City (2-0), Lionel Messi a avoué qu’il commençait à désespérer d’ouvrir son compteur but.

Présenté à la presse le 11 août dernier, Lionel Messi n’avait jusqu’à mardi soir et la réception de Manchester City (2-0) disputé que trois matchs avec le PSG. Et jusqu’ici, il était resté muet que ce soit au niveau des buts ou des passes décisives. Mais à l’entrée du dernier quart d’heure de cette deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des champions et contre l’une de ses victimes anglaises préférées vu que seul Arsenal a encaissé plus de buts que Lionel Messi (9), le numéro 30 du PSG profitait de l’appel d’Achraf Hakimi dans son dos pour effacer Joan Cancelo de l’équation et afin de pouvoir fixer Aymeric Laporte avant de s’appuyer sur Kylian Mbappé dans l’axe et décocher une frappe enroulée croisée en pleine lucarne. Lionel Messi a ouvert son compteur but au PSG de la meilleure des manières. De quoi mettre fin à sa frustration qui commençait à grandir selon ses propres mots.

« C'est vrai que je commençais à désespérer de marquer mon premier but »