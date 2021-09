Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le Real Madrid est déjà sous le charme de Camavinga !

Publié le 30 septembre 2021 à 4h45 par T.M.

Cet été, Eduardo Camavinga a rejoint le Real Madrid. Et l’international français n’a pas mis longtemps avant de se faire adopter par ses nouveaux coéquipiers.

Après avoir explosé sous le maillot de Rennes, Eduardo Camavinga souhaitait franchir un nouveau cap dans sa progression. Cet été, l’international français voulait ainsi quitter la Bretagne. Annoncé vers le PSG ou encore à Manchester United, Camavinga a finalement réalisé l’un de ses rêves en s’envolant pour le Real Madrid, où il a réalisé des débuts tonitruants. Au point de taper dans l’oeil de Toni Kroos.

« Jusqu’à présent, il a été très bon »