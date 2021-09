Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’aveu de Toni Kroos sur le départ de Zinedine Zidane !

Publié le 29 septembre 2021 à 13h00 par Th.B.

Zinedine Zidane a une nouvelle fois quitté le Real Madrid au terme du dernier exercice avant d’être remplacé par Carlo Ancelotti. Cadre de Zidane, Toni Kroos s’est confié sur cet épisode.

Après un deuxième passage sur le banc du Real Madrid qui n’a pas été autant couronné de succès que le premier, malgré le sacre en Liga en 2019-2020, Zinedine Zidane a pris la décision de quitter ses fonctions d’entraîneur en fin de saison dernière. Afin de combler le départ du technicien français, le président Florentino Pérez a fait le choix de faire revenir Carlo Ancelotti, coach qui a permis au Real Madrid de remporter La Décima . Invité à s’exprimer sur le départ de Zidane, Toni Kroos a raconté une anecdote au sujet d’une discussion tenue avec le technicien français il y a deux ans de cela.

« Nous avons parlé quand il est parti, mais… »