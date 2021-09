Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez a tenté un coup improbable avec Mourinho !

Publié le 29 septembre 2021 à 8h30 par D.M.

Ancien joueur de l'Atlético, Paulo Futre assure que le Real Madrid avait contacté José Mourinho cet été pour lui proposer le poste d'entraîneur. Mais le technicien portugais a décidé de rester à la Roma.

La fin de saison dernière a été synonyme de fin d’aventure pour Zinédine Zidane. Le technicien français a décidé de quitter le Real Madrid, un an avant la fin de son contrat. Pour le remplacer, Florentino Perez a décidé de miser sur Carlo Ancelotti, déjà entraîneur du club espagnol entre 2013 et 2015. Mais certains médias avaient indiqué que Florentino Perez avait proposé le poste à José Mourinho, aujourd’hui à l’AS Roma. Une information confirmée par un ancien joueur de l’Atlético et compatriote du Special One .

« Après avoir signé pour la Roma, il a reçu une offre du Real Madrid, mais… »