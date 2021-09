Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a toujours un joli coup à jouer pour ce protégé de Tuchel !

Publié le 29 septembre 2021 à 18h15 par Th.B.

Dans le viseur du PSG, Antonio Rüdiger n’aurait pour le moment pris aucune décision quant à son avenir, qui pourrait s’écrire à Chelsea ou ailleurs…

Bien que le PSG soit particulièrement bien armé dans ce secteur qui a d’ailleurs vu Sergio Ramos devenir une énième option pour Mauricio Pochettino, Leonardo ne voudrait pas passer à côté d’une bonne opportunité sur le marché. Et que ce soit Goal ou The Evening Standard, il a été confirmé ces derniers temps que le directeur sportif du PSG serait sur les rangs dans la course à la signature d’Antonio Rüdiger qui disposera du statut d’agent libre l’été prochain si son contrat n’était pas prolongé à Chelsea. À l’instant T, Chelsea serait toujours en discussion avec son entourage pour une prolongation et rien n’aurait pour le moment été décidé à ce sujet dans l’esprit de Rüdiger d’après Christian Falk.

Rüdiger n’aurait pas encore tranché pour sa future destination, et pas de pont d’or offert par le Bayern !