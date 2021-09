Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le successeur annoncé de Varane revient sur son été agité !

Publié le 29 septembre 2021 à 14h00 par D.M.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid et de Chelsea, Jules Koundé est finalement resté au FC Séville cette saison. L'international français est revenu sur le dernier mercato estival en conférence de presse.

Le Real Madrid a perdu gros lors du dernier mercato estival. Le club espagnol a notamment perdu sa charnière titulaire, composée de Sergio Ramos et de Raphaël Varane. Le premier a filé gratuitement au PSG, tandis que le second a pris la direction de Manchester United. Pour renforcer sa défense centrale, le Real Madrid a recruté David Alaba, mais aurait aussi pensé à s’attacher les services de Jules Koundé selon certains médias espagnols. Annoncé aussi à Chelsea lors du dernier mercato estival, l’international français est finalement resté au FC Séville.

« C'est le passé maintenant »