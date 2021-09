Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vérité éclate sur le départ de Thomas Tuchel !

Publié le 29 septembre 2021 à 13h30 par Dan Marciano

En décembre 2020, Thomas Tuchel était remercié par son club du PSG après une victoire face à Strasbourg. Une décision prise par Leonardo, mais aussi par les responsables parisiens basés au Qatar.

Arrivé à Paris en juillet 2018 après un passage réussi au Borussia Dormtund, Thomas Tuchel espérait offrir au PSG sa première victoire en Ligue des champions. Le technicien allemand n’a pas réussi à faire mieux qu’une finale en 2020, face au Bayern Munich (défaite 1-0), soit tout de même le meilleur résultat du PSG en C1. Mais malgré ce résultat, Thomas Tuchel était remercié quelques mois plus tard. Comme indiqué par le10Sport.com, le technicien allemand a appris son départ de la bouche de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi après une victoire face au RC de Strasbourg le 23 décembre dernier. Dans un entretien accordé à France Football, le directeur sportif du PSG était revenu sur cette décision : « Tuchel, c'est une question de cycle. Et le sien approchait de la fin parce qu'il y avait des manques. Attention, je ne veux pas lui faire un procès. Mais on a estimé que c'était le moment pour changer pour donner une nouvelle impulsion à notre saison. On savait, et il savait, que ce serait difficile de renouveler son contrat à la fin de la saison... Mais là, nous avons décidé d'anticiper un peu. (...) Ce qu'il proposait n'allait plus trop dans le style. Je ne pense pas que ça pouvait être une surprise pour Tuchel. Ce n'était pas la première fois que l'on parlait ensemble de la situation. Peut-être qu'il ne me comprenait plus... Il savait que l'on voulait changer quelque chose ».

« L'atmosphère à Paris était devenue très chaude »

Il faut dire que la relation entre Leonardo et Thomas Tuchel a été difficile, surtout à la fin de l’année 2020. L’entraîneur n’avait pas hésité à critiquer publiquement le recrutement de son équipe. Des sorties, qui avaient fortement déplu. « Le club n'a pas aimé, moi je n'ai pas aimé. Si quelqu'un n'est pas content, s'il décide de rester, il doit respecter soit la politique sportive, soit les règles internes » avait déclaré Leonardo en octobre dernier. Journaliste pour RMC , Simone Rovera a confirmé que les deux hommes n’étaient pas les meilleurs amis du monde, mais que la décision de rompre son contrat, n’a pas été décidé, seulement par le directeur sportif du PSG : « Je pense que même si officiellement Leo avait confirmé plusieurs fois sa confiance en Tuchel, la relation entre les deux n'a jamais été exceptionnelle. Mais pour virer un entraîneur du PSG, il faut aussi l'accord de Doha et l’approbation de Nasser Al-Khelaïfi. Donc si Tuchel est parti, c'est parce que tout le top management du PSG a pris cette décision ». Selon lui, si Tuchel a été licencié, c’est surtout en raison de ses propos à l’encontre de ses dirigeants. « Il s'est plaint à plusieurs reprises, même ouvertement, des choix du club. Le non-renouvellement de Thiago Silva et Cavani, le prétendu retard lors du dernier mercato, dans une année où, pourtant, le PSG avait aussi eu des difficultés avec la Covid et où Leonardo n'avait trouvé que quelques solutions à bas prix (Florenzi, Kean, Rafinha) en fin de marché. Leonardo avait répondu publiquement et l'atmosphère à Paris était devenue très chaude » a lâché Rovera lors d’un entretien à TMW .

Doha n'afficherait aucun regret