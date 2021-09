Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel, avenir… Le Qatar peut souffler pour Marquinhos !

Publié le 29 septembre 2021 à 4h30 par T.M.

Aujourd’hui à Chelsea, Thomas Tuchel ferait notamment les yeux doux à Marquinhos. Toutefois, pour le PSG, il n’y aurait pas grand chose à craindre.

A 27 ans, Marquinhos est aujourd’hui l’âme du PSG. Capitaine du club de la capitale, le Brésilien est un maillot essentiel dans le schéma de Mauricio Pochettino. Un joueur que connait d’ailleurs très bien Thomas Tuchel. Et cet été, l’entraîneur de Chelsea aurait même tenté de le chiper au PSG. En effet, selon les récents échos, l’Allemand aurait réclamé à la direction des Blues le transfert de Marquinhos et un budget de 120M€ aurait même été débloqué. Alors que les Parisiens avaient fermé la porte, elle devrait toujours le rester à l’avenir.

« Je ne pense pas à changer d’air »