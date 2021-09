Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé n’a pas vraiment pardonné au Qatar...

Publié le 28 septembre 2021 à 17h15 par A.C.

Cet été, Kylian Mbappé aurait pu rejoindre le Real Madrid à moins d’un an de la fin de son contrat, mais le Paris Saint-Germain l’a retenu.

Que se passe-t-il avec Kylian Mbappé ? Après les tensions avec Olivier Giroud à l’Euro avec l’équipe de France, l’attaquant du Paris Saint-Germain a rencontré un nouveau problème avec son coéquipier Neymar. L’image de sa sortie face à Montpellier (2-0) ont en effet fait le tour du monde et désormais, on se demande comme Mauricio Pochettino pourra gérer une potentielle rivalité entre deux des plus grandes stars du PSG. Il ne faut d’ailleurs pas oublier que sa situation contractuelle ne fait qu’alimenter ces tensions...

Mbappé n’a toujours pas digéré son faux départ