Mercato - PSG : Leonardo responsable du départ de Thomas Tuchel ? La réponse

Publié le 29 septembre 2021 à 12h45 par D.M.

En décembre dernier, le PSG prenait la décision de se séparer de Thomas Tuchel après une victoire face à Strasbourg. Une décision prise par l'ensemble des dirigeants parisiens, et pas seulement par Leonardo, qui entretenait une relation difficile avec l'entraîneur.

Le 23 décembre 2020, Thomas Tuchel pénétrait dans le vestiaire parisien avec le sourire. Et pour cause, son équipe avait remporté son match de championnat face à Strasbourg (4-0). Mais quelques minutes après la victoire, le technicien allemand a été prié de répondre à une réunion importante. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi avait demandé à rencontrer Tuchel après le match pour lui signifier son départ du PSG. Quelques semaines auparavant, l’entraîneur n’avait pas hésité à critiquer le recrutement opéré par son directeur sportif.

« Pour virer un entraîneur du PSG, il faut aussi l'accord de Doha et l’approbation de Nasser Al-Khelaïfi »