Mercato - PSG : La confidence de Pep Guardiola sur l’arrivée de Messi à Paris !

Publié le 29 septembre 2021 à 10h45 par Th.B.

Bien qu’une arrivée à Manchester City était dans les tuyaux cet été et surtout en 2020, Lionel Messi a finalement rejoint le PSG. Son ancien entraîneur Pep Guardiola, qui officie à City, lui souhaite tout le bonheur du monde à Paris.

Dans la foulée de l’épisode du burofax envoyé par Lionel Messi à ses dirigeants du FC Barcelone à la fin du mois d’août 2020 pour que son contrat soit rompu de manière unilatérale, deux clubs ont été réellement dans le coup pour accueillir le sextuple Ballon d’or : Manchester City et le PSG. En ce qui concerne les Skyblues , une grande conversation téléphonique de plusieurs aurait eu lieu d’après Guillem Balague comme le journaliste l’a rappelé lors de sa chronique hebdomadaire publiée dans Le Parisien les mardis. Finalement, le refus du FC Barcelone de le céder l’été dernier a fait tomber à l’eau cette opération.

«Il a décidé pour plusieurs raisons de venir ici, et je lui souhaite le meilleur»