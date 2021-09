Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s’active dans ce dossier brûlant de Leonardo !

Publié le 28 septembre 2021 à 23h10 par B.C.

Alors que le PSG est attentif à la situation d’Antonio Rüdiger à Chelsea, les Blues garderaient le contact avec leur joueur afin de trouver un accord pour une prolongation.

Antonio Rüdiger pourrait être l’une des attractions du prochain mercato. En effet, l’international allemand arrive en fin de contrat et n’a toujours pas trouvé d’accord avec Chelsea malgré l’insistance de Thomas Tuchel en interne. Une situation qui n’a pas échappé aux cadors européens, puisque le PSG, le Bayern Munich, Tottenham, le Real Madrid ou encore la Juventus seraient intéressés. De son côté, le défenseur de 28 ans souhaite prendre son temps, avec l’espoir de revoir son salaire à la hausse. Pour l’heure, Chelsea ne semble pas disposé à répondre aux exigences de Rüdiger, mais rien ne serait acté dans ce dossier.

Ça discute toujours pour Rüdiger