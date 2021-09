Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Eduardo Camavinga est adopté à Madrid !

Publié le 29 septembre 2021 à 16h00 par Th.B.

Recruté lors du dernier jour du mercato estival par le Real Madrid, Eduardo Camavinga a déjà fait forte impression auprès de Toni Kroos qui n’a pas vraiment eu la possibilité de jouer à ses côtés en raison de sa blessure en ce début de saison.

Alors que le Real Madrid n’avait jusque-là accueilli que David Alaba libre de tout contrat après son départ du Bayern Munich, le Real Madrid a arraché Eduardo Camavinga des mains du Stade Rennais lors du dernier jour du mercato estival. Afin de parvenir à recruter l’international français de 18 ans, le président Florentino Pérez a dû formuler la coquette somme de 40M€ aux dirigeants bretons. Mardi soir lors de la défaite du Real Madrid face au Sheriff Tiraspol en Ligue des champions (2-1), Camavinga a pu jouer le premier match dans son intégralité au Real Madrid. Quelques heures avant d’avoir disputé une poignée de minutes aux côtés du Français pour son retour à la compétition, Toni Kroos s’était confié sur l’arrivée de Camavinga à la Casa Blanca dans un entretien qui est paru ce mercredi.

Camavinga «très bon» et «aide avec son énergie» le Real Madrid