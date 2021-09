Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a eu très chaud pour ce joli coup estival !

Publié le 29 septembre 2021 à 15h10 par D.M.

Prêté avec option d'achat par l'AS Roma à l'OM jusqu'à la fin de la saison, Cengiz Ünder avait la possibilité de retourner cet été dans son pays natal, et plus précisément à Galatasaray.

Le 4 juillet dernier, l’OM officialisait, déjà, sa quatrième recrue estivale. Après avoir bouclé les arrivées de Konrad de la Fuente et de Gerson, mais aussi le retour de Leonardo Balerdi, le club marseillais annonçait le prêt avec option d’achat de Cengiz Ünder. A l’AS Roma depuis 2017, l’international turc prenait la décision de répondre favorablement aux appels de Pablo Longoria. Pourtant, Under ne manquait pas de prétendants lors du dernier mercato estival et avait la possibilité de retourner dans son pays natal.

Cengiz Ünder était dans le viseur de Galatasaray