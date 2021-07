Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cengiz Ünder se livre sur son arrivée dans le projet McCourt !

Publié le 26 juillet 2021 à 14h15 par G.d.S.S.

Arrivé à l’OM sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat cet été, Cengiz Ünder va tenter de relancer sa carrière qui a connu un coup d’arrêt ces dernières années. Le milieu offensif turc débarque plein d’ambitions au sein du projet McCourt.

Longtemps annoncé comme étant l’une des grandes promesses du football mondial à son poste d’ailier droit, Cengiz Ünder (24 ans) stagne pourtant depuis plusieurs années, que ce soit sous la tunique de l’AS Rome ou encore la saison passée en prêt du côté de Leicester. Finalement, l’international turc vient de rejoindre l’OM sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat, et lors de sa conférence de presse de présentation ce lundi, Ünder s’est confié sur ce nouveau challenge.

« Le choix OM s’est imposé après nos conversations… »