Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Mourinho, avenir… Ces grandes précisions sur le dossier Lenglet !

Publié le 26 juillet 2021 à 13h00 par T.M.

Ces dernières heures, il a été question d’un intérêt de l’AS Rome pour Clément Lenglet. Toutefois, la vérité pourrait bien être différente à ce sujet.

Avec la récente arrivée d’Eric Garcia, le FC Barcelone a désormais de nombreuses solutions en défense centrale. Par conséquent, les places seront chères et il n’y aura pas de place pour tout le monde. Alors que Samuel Umtiti est notamment poussé vers la sortie, il est également question d’un départ de Clément Lenglet à l’occasion de ce mercato estival. Auteur d’un dernier exercice très décevant, l’international français pourrait donc rebondir loin du Camp Nou. Mais où ? Dernièrement, il a été question d’un intérêt de l’AS Rome, qui aurait même proposé 15M€ pour Lenglet, alors que le Barça attendrait 25M€.

Un réel intérêt de Mourinho ?