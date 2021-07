Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un champion du monde recruté par Koeman ? La réponse !

Publié le 26 juillet 2021 à 9h00 par T.M.

Avec Umtiti et Lenglet poussés dehors, le FC Barcelone pourrait recruter un défenseur central gaucher. Mais celui-ci ne devrait toutefois pas être Lucas Hernandez.

Actuellement, le mercato du FC Barcelone est quelque peu bloqué. Après avoir acté 4 renforts pour Ronald Koeman, Joan Laporta est surtout concentré sur le dégraissage de son effectif. Un grand ménage nécessaire afin de prolonger Lionel Messi et homologuer les contrats des recrues. De plus, si départ il venait à y avoir, cela pourrait entrainer des arrivées. Cela vaudrait notamment pour le poste de défenseur central gauche où Samuel Umtiti et Clément Lenglet ne sont clairement pas retenus par les Blaugrana.

Un intérêt, mais…