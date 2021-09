Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Transfert en vue pour un indésirable de Pochettino ?

Publié le 29 septembre 2021 à 13h45 par G.d.S.S.

Totalement mis de côté en ce début de saison au PSG, Colin Dagba avait d’ailleurs été annoncé sur le départ cet été. Et nouveau élément pourrait relancer l’avenir du latéral droit français…

Alors que le PSG a mis le paquet pour faire venir Achraf Hakimi au PSG durant le mercato estival, un jeune titi du club de la capitale a directement été impacté par ce recrutement : Colin Dagba. Le joueur de 24 ans, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec son club formateur, n’a pas eu droit à la moindre minute de jeu depuis le début de la saison et n’entre pas du tout dans les plans de Mauricio Pochettino, d’autant qu’il avait été annoncé sur le départ cet été. Et son avenir ne semble plus passer par le PSG....

Zahavi va gérer Colin Dagba