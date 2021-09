Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cengiz Ünder livre les coulisses de son transfert !

Publié le 29 septembre 2021 à 14h45 par G.d.S.S.

Recruté par l’OM en provenance de l’AS Rome cet été pour assurer la succession de Florian Thauvin, Cengiz Ünder estime qu’il a fait le meilleur choix de carrière possible avec le club phocéen.

Florian Thauvin étant arrivé au terme de son contrat avec l’OM en juin dernier, Pablo Longoria a finalement décidé de faire venir Cengiz Ünder (24 ans) pour le remplacer. L’ailier international turc est arrivé de l’AS Roma sous la forme d’un prêt avec option d’achat qui deviendra obligatoire pour l’OM en fonction de certains objectifs atteint. Et Ünder, interrogé en conférence de presse ce mercredi, s’est livré sans détour sur son transfert à l’OM.

« Longoria a beaucoup insisté pour que je vienne »