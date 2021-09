Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Toni Kroos ne lâche pas l’affaire pour Kylian Mbappé !

Publié le 29 septembre 2021 à 14h15 par Th.B.

Grand nom du Real Madrid, Toni Kroos a repris la compétition avec le club merengue mardi soir en Ligue des champions. Le milieu de terrain merengue compte toujours témoigner de l’arrivée de Kylian Mbappé l’été prochain dans la foulée de son éventuel départ libre de tout contrat du PSG.

En raison de pépins physiques, Toni Kroos n’avait pas disputé la moindre minute avec le Real Madrid jusqu’à mardi soir et la défaite du Real Madrid sur sa pelouse face à Sheriff Tiraspol (2-1). De ce fait, le milieu de terrain de la Casa Blanca a pu tranquillement suivre le feuilleton Lionel Messi avec son départ du FC Barcelone début août et son arrivée le 10 soit quelques jours plus tard au PSG. L’occasion à l’époque pour Kroos d’ouvrir grand la porte à Mbappé au Real Madrid alors que le club merengue allait par la suite lancer une offensive auprès du PSG pour le transfert de Kylian Mbappé. « Peut-être que de meilleures choses arriveront. Peut-être qu’un joueur nous rejoindra de Paris. Si cela (l’arrivée de Kylian Mbappé) venait à se produire, je ne sais pas, tout ce qui s’est passé avec Messi ne serait pas un désavantage pour nous ».

« Les meilleurs joueurs doivent être à Madrid et il en fait certainement partie »