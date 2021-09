Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kimpembe envoie un énorme message à Donnarumma !

Publié le 29 septembre 2021 à 12h15 par D.M.

Après la victoire de son équipe face à Manchester City ce mardi (2-0), Presnel Kimpembe s'est prononcé sur les grands débuts, en Ligue des champions, de Gianluigi Donnarumma sous le maillot du PSG.

La presse italienne évoque, depuis plusieurs jours, un certain malaise avec Gianluigi Donnarumma. Arrivé au PSG cet été, l’ancien portier du Milan AC a été décrit comme malheureux au sein du vestiaire. Isolé, l’Italien vivrait mal son rôle de doublure de Keylor Navas selon les dernières informations du Corriere dello Sport . Mais ce mardi, Donnarumma avait l’occasion de convaincre son entraîneur. Pour affronter Manchester City, Mauricio Pochettino a préféré titulariser le champion d’Europe. Et pour ses débuts en Ligue des champions, il n’a pas déçu, se montrant décisif sur sa ligne.

« Nous avons de la chance de l’avoir »