PSG : Lionel Messi s'enflamme pour sa grande première à Paris !

Publié le 29 septembre 2021 à 13h10 par A.M.

Pour son premier match en Ligue des Champions au Parc des Princes, avec le maillot du PSG, Lionel Messi a débloqué son compteur à Paris. Et après la victoire contre Manchester City (2-0), l'Argentin affiche sa joie.

Son dernier but en Ligue des Champions avait été inscrit au Parc des Princes, avec le FC Barcelone. Et c'est encore dans l'enceinte parisienne qu'il a brillé mardi soir, mais cette fois-ci avec le maillot du PSG. En effet, pour sa première en Ligue des Champions à Paris avec le club de la capitale, Lionel Messi a inscrit son premier but avec le PSG à l'occasion du choc contre Manchester City (2-0) et son ancien entraîneur Pep Guardiola. Soulagé d'avoir débloqué son compteur, le sextuple Ballon d'Or affichait sa joie après le match.

«Je suis très content qu’on l’ait emporté et d’avoir marqué»