Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée de Messi est encore validée dans le vestiaire !

Publié le 29 septembre 2021 à 4h00 par A.M.

Interrogé sur l'arrivée de Lionel Messi au PSG, Marquinhos s'enflamme totalement pour son nouveau coéquipier.

Dans l'incapacité de prolonger le contrat de Lionel Messi à cause de ses problèmes financiers, le FC Barcelone a ainsi laissé filer son sextuple Ballon d'Or. Une aubaine pour le PSG qui a sauté sur l'occasion pour s'attacher les services de l'attaquant argentin qui découvre donc seulement le deuxième club de sa carrière. Interrogé sur cette arrivée, Marquinhos ne cache pas sa joie d'évoluer aux côtés de Lionel Messi.

«Tout a augmenté avec son arrivée»