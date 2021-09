Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann en remet une couche sur son départ !

Publié le 30 septembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Rapatrié par l’Atlético de Madrid en toute fin de mercato estival, Antoine Griezmann avait décidé de quitter le FC Barcelone où il n’a jamais retrouvé son meilleur niveau. L’attaquant français s’en est expliqué.

Auteur de son premier but depuis son grand retour à l’Atlético de Madrid mardi soir en Ligue des Champions sur la pelouse du Milan AC (victoire 2-1), Antoine Griezmann parviendra-t-il à retrouver ses meilleures sensations ? Pendant deux saisons, dans les rangs du FC Barcelone, l’attaquant français semblait loin de son niveau habituel, et c’est la raison pour laquelle il avait décidé de revenir à l’Atlético comme il l’a confié mardi soir au micro de Canal + après la rencontre.

« J’avais envie de revenir à l’Atlético »