Mercato - Real Madrid : Un grand nom du Real Madrid juge le retour d’Ancelotti !

Publié le 29 septembre 2021 à 22h30 par Th.B.

Ayant pu bien évoluer sous la houlette de Carlo Ancelotti lors de la saison où le Real Madrid a décroché sa Décima en Ligue des champions, Toni Kroos s’est confié sur la différence notable depuis le départ de Zinedine Zidane et le retour d’Ancelotti à la tête de l’effectif merengue.

Avant son entrée en jeu mardi soir lors de la défaite du Real Madrid face au Sheriff Tiraspol (2-1), Toni Kroos n’était pas apparu avec le maillot merengue depuis 9 mai dernier le nul concédé par la Casa Blanca au cours de la réception du FC Séville (2-2). Bien que Carlo Ancelotti soit aux commandes de l’équipe première du Real Madrid depuis le mois de juin et le départ de Zinedine Zidane, Kroos n’a donc seulement pu évoluer sous ses ordres à nouveau depuis le licenciement d’Ancelotti en 2015 du Real Madrid. Mais c’est justement en raison du manque de matchs concrets depuis son retour qu’il ne peut pas noter de grands axes de différence par rapport à son prédécesseur Zidane.

« Il y a une différence et je peux déjà dire que notre relation est toujours très bonne »